Son dakika haberleri: İlk transfer uçağı kalkıyor! Galatasaray'ın istediği isim Fenerbahçe için geliyor

Süper Lig'de son viraja girilirken kulüpler transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başlamış durumda. Bu sezon beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de de girişimler hız kazanmış durumdayken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona, yenilenmiş bir kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasına uzanarak taraftarına kendini affettirmek istiyor. Transferde birçok isimle temaslar sürerken, sarı-lacivertli kurmayların yıldız bir isimle anlaşma sağladığı ve oyuncunun kısa zamanda İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...