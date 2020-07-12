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Son dakika haberleri: İlk transfer uçağı kalkıyor! Galatasaray'ın istediği isim Fenerbahçe için geliyor
Süper Lig'de son viraja girilirken kulüpler transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başlamış durumda. Bu sezon beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de de girişimler hız kazanmış durumdayken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona, yenilenmiş bir kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasına uzanarak taraftarına kendini affettirmek istiyor. Transferde birçok isimle temaslar sürerken, sarı-lacivertli kurmayların yıldız bir isimle anlaşma sağladığı ve oyuncunun kısa zamanda İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
12 Temmuz 2020 Pazar 17:14
Güncelleme: 12.07.2020 17:17
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Süper Lig'de kalan üç maçını kazanarak ligi üçüncü sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle zirveye oynayacak bir kadro kurarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Finansal Fair Play ve corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi kayıp nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Kanarya'da takviye çalışmaları sürerken, yönetim gelecek sezondan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak olan yeni yabancı kuralı nedeniyle transferdeki önceliği yerli oyunculara verdi.
Bu doğrultuda ilk somut adımı da atan Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.