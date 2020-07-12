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12 Temmuz 2020, Pazar
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Görüşmeler tıkandı! 'u geri çağırdı

Görüşmeler tıkandı! Galatasaray Maicon'u geri çağırdı

'ın 'a kiraladığı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekibinin Maicon'u yeniden kiralamak için sarı-kırmızılı takıma yaptığı teklif kabul görmedi. Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Galatasaray ile Al Nasr arasındaki görüşmeler tıkandı. Sarı-kırmızılılar, Maicon'u geri çağırdı ve antrenmanlara çıkmamasını istedi.

, 'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatılması için talepte bulundu. , Maicon'un bundan sonra Al Nasr ile antrenmanlara ve maçlara çıkması için bonservisinin alınmasını istedi.



GALATASARAY, MAICON'U GERİ ÇAĞIRDI
Galatasaray, Al Nasr'ın bu isteğe henüz olumlu yanıt vermemesi üzerine Maicon'u geri çağırdı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmamasını istedi. Cuma gününe kadar takımla birlikte antrenmanlara çıkan Maicon, bu talep üzerine çalışmalarını özel bir spor salonunda devam ettirmeye başladı ve bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

5 AĞUSTOS'A KADAR VAKTİ VAR
5 Ağustos'ta tekrar başlayacak olan Suudi için Al Nasr'ın Maicon'u kadrosunda tutmak istediği ve bu nedenle önümüzdeki günlerde Galatasaray ile tekrar görüşmelerde bulunacağı bilgisi verildi.

Galatasaray, 31 yaşındaki Maicon'u 2017'de 'dan 8 milyon euro'ya transfer etti ve Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 sezonluğuna kiraladı.

  1. 12.07.2020
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