Görüşmeler tıkandı! Galatasaray Maicon'u geri çağırdı
Galatasaray'ın Al Nasr'a kiraladığı Maicon ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Arabistan Ligi ekibinin Maicon'u yeniden kiralamak için sarı-kırmızılı takıma yaptığı teklif kabul görmedi. Brezilyalı futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Galatasaray ile Al Nasr arasındaki görüşmeler tıkandı. Sarı-kırmızılılar, Maicon'u geri çağırdı ve antrenmanlara çıkmamasını istedi.
Al Nasr, Maicon'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatılması için talepte bulundu. Galatasaray, Maicon'un bundan sonra Al Nasr ile antrenmanlara ve maçlara çıkması için bonservisinin alınmasını istedi.
GALATASARAY, MAICON'U GERİ ÇAĞIRDI
Galatasaray, Al Nasr'ın bu isteğe henüz olumlu yanıt vermemesi üzerine Maicon'u geri çağırdı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmamasını istedi. Cuma gününe kadar takımla birlikte antrenmanlara çıkan Maicon, bu talep üzerine çalışmalarını özel bir spor salonunda devam ettirmeye başladı ve bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
5 AĞUSTOS'A KADAR VAKTİ VAR
5 Ağustos'ta tekrar başlayacak olan Suudi Arabistan Ligi için Al Nasr'ın Maicon'u kadrosunda tutmak istediği ve bu nedenle önümüzdeki günlerde Galatasaray ile tekrar görüşmelerde bulunacağı bilgisi verildi.
Galatasaray, 31 yaşındaki Maicon'u 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro'ya transfer etti ve Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 sezonluğuna kiraladı.
- 12.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşmeler tıkandı! Galatasaray Maicon'u geri çağırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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