Emin Bayram: Penaltı benim yüzümden geldi özür dilerim
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçta penaltıya sebebiyet veren Emin Bayram, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Penaltı nedeniyle üzgün olduğunu belirten 17 yaşındaki genç stoper, "Penaltı benim yüzümden geldi ama inşallah bunu uzun yıllar burada kalarak telafi edeceğim. Özür diliyorum" dedi.
Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maça kaptan olarak çıkan Emin Bayram, yaptırdığı penaltıyla mağlubiyete neden olmuştu.
17 yaşındaki genç stoper, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, penaltı nedeniyle oldukça üzgün olduğunu söyledi.
Sözlerine Fatih Terim'e teşekkür ederek başlayan Emin, "Öncelikle bana ilk 11'de şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Kaptanlık görevini de bana verdi. Sorumluluğun farkındaydım ve elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.
Genç futbolcu, yaptırdığı penaltı için ise, "Penaltı benim yüzümden geldi ama inşallah bunu uzun yıllar burada kalarak telafi edeceğim. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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