Emin Bayram: Penaltı benim yüzümden geldi özür dilerim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Penaltıya sebep olmuştu... Emin Bayram özür diledi

: Penaltı benim yüzümden geldi özür dilerim

Emin Bayram: Penaltı benim yüzümden geldi özür dilerim

'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçta penaltıya sebebiyet veren , karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Penaltı nedeniyle üzgün olduğunu belirten 17 yaşındaki genç stoper, "Penaltı benim yüzümden geldi ama inşallah bunu uzun yıllar burada kalarak telafi edeceğim. Özür diliyorum" dedi.

'ın Ankaragücü ile oynadığı maça kaptan olarak çıkan , yaptırdığı penaltıyla mağlubiyete neden olmuştu.

17 yaşındaki genç stoper, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, penaltı nedeniyle oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Sözlerine 'e teşekkür ederek başlayan Emin, "Öncelikle bana ilk 11'de şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Kaptanlık görevini de bana verdi. Sorumluluğun farkındaydım ve elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

Genç futbolcu, yaptırdığı penaltı için ise, "Penaltı benim yüzümden geldi ama inşallah bunu uzun yıllar burada kalarak telafi edeceğim. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 12.07.2020
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