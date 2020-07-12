Emin Bayram: Penaltı benim yüzümden geldi özür dilerim

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maça kaptan olarak çıkan Emin Bayram, yaptırdığı penaltıyla mağlubiyete neden olmuştu.

17 yaşındaki genç stoper, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, penaltı nedeniyle oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Sözlerine Fatih Terim'e teşekkür ederek başlayan Emin, "Öncelikle bana ilk 11'de şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Kaptanlık görevini de bana verdi. Sorumluluğun farkındaydım ve elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

Genç futbolcu, yaptırdığı penaltı için ise, "Penaltı benim yüzümden geldi ama inşallah bunu uzun yıllar burada kalarak telafi edeceğim. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı.