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10 Temmuz 2020, Cuma
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Feghouli 2 maç aldı

Feghouli 2 maç aldı

maçının 32. dakikasında gören 'nin cezası açıklandı.

maçının 32. dakikasında gören 'nin cezası açıklandı. Cezayirli futbolcuya 2 maç men cezası verildi. Alanya deplasmanında takımı yalnız bırakan 30 yaşındaki futbolcu Ankaragücü karşılaşmasında da yok. 33. haftadaki maçında olacak.
  1. 10.7.2020
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