Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması! "Kalan maçlarda..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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'den Falcao ve Lemina açıklaması! "Kalan maçlarda..."

Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması! "Kalan maçlarda..."

, Ankaragücü karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bu tip durumlara alışık olmadıklarını belirten Terim, yıldız futbolcular Falcao ve Lemina'nın sakatlık durumuyla ilgili de konuştu.

Ankaragücü yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan , "Benim takımlarım kaybedebilir ama kaybederken vazgeçmez. Maalesef onu görüyoruz. Belki de yeniden onarmak için rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz. Böyle bir mesaj almalıyız. Kaybetmeye değil vazgeçmeye üzülüyorum" dedi.

Ankaragücü'nün galibiyet için çok çalıştığını söyleyen Fatih Terim, istatistiklere vurgu yaptı ve "Açıkçası istatistiksel olarak da hem takımımızın, hem şahsi olarak istatistiklerimiz maalesef yerlerde. Hiç alışık olmadığımız bir şey. Galatasaray'da alışmadık ve taraftarlarımızı da buna alıştırmadık" diye konuştu.

FALCAO VE LEMINA
Son iki maçları kaldığını kaydeden Fatih Terim, gelecek sezon planlarından da bahsetti ve "Bu arada yönetimimizle beraber konuşacağız ve yeni sezon için tamirat gerekiyor. Kolları sıvayacağız. Falcao ve Lemina'nın kalan maçlarda oynayabileceklerini sanmıyorum. Daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Maalesef olamadık. Ancak olanlar da, onların yokluğunu hissettirmemeliydi. Büyük takım bu demelidir" ifadelerini kullandı.

  1. 12.07.2020
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