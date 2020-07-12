Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması! "Kalan maçlarda..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bu tip durumlara alışık olmadıklarını belirten Terim, yıldız futbolcular Falcao ve Lemina'nın sakatlık durumuyla ilgili de konuştu.
Ankaragücü yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Benim takımlarım kaybedebilir ama kaybederken vazgeçmez. Maalesef onu görüyoruz. Belki de yeniden onarmak için rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız. Bunu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz. Böyle bir mesaj almalıyız. Kaybetmeye değil vazgeçmeye üzülüyorum" dedi.
Ankaragücü'nün galibiyet için çok çalıştığını söyleyen Fatih Terim, istatistiklere vurgu yaptı ve "Açıkçası istatistiksel olarak da hem takımımızın, hem şahsi olarak istatistiklerimiz maalesef yerlerde. Hiç alışık olmadığımız bir şey. Galatasaray'da alışmadık ve taraftarlarımızı da buna alıştırmadık" diye konuştu.
FALCAO VE LEMINA
Son iki maçları kaldığını kaydeden Fatih Terim, gelecek sezon planlarından da bahsetti ve "Bu arada yönetimimizle beraber konuşacağız ve yeni sezon için tamirat gerekiyor. Kolları sıvayacağız. Falcao ve Lemina'nın kalan maçlarda oynayabileceklerini sanmıyorum. Daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Maalesef olamadık. Ancak olanlar da, onların yokluğunu hissettirmemeliydi. Büyük takım bu demelidir" ifadelerini kullandı.
- 12.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması! "Kalan maçlarda..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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