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10 Temmuz 2020, Cuma
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Andone’a operasyon

Andone’a operasyon

deplasmanında ön çapraz ve yan bağları kopan ameliyat oldu.

deplasmanında ön çapraz ve yan bağları kopan ameliyat oldu. Brighton'dan kiralanan ve sözleşmesi biten Rumen futbolcuyu doktoru Yener İnce ve ekibi ameliyat etti. 27 yaşındaki oyuncu kendisi ve İngiliz ekibinin isteği doğrultusunda ameliyat oldu.
  1. 10.7.2020
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