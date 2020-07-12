Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! 'Terim istifa!' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! "Terim istifa!"

Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! "Terim istifa!"

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray ligde 8 haftadır galip gelemiyor. Yaşadığı kayıplar sonrası 52 puanla 5. sırada kalan sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası taraftarlar çokça paylaşım yaparken, 'Terim istifa' sesleri de yükselmeye başladı. İşte mücadele sonrası o tepkiler...

12 Temmuz 2020 Pazar 22:08 Güncelleme: 12.07.2020 22:08
Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! Terim istifa!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı.

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Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! Terim istifa!

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını golsüz sona erdi. İkinci yarıda MKE Ankaragücü 62. dakikada Oscar Scarione'nin penaltısıyla öne geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! Terim istifa!

Süper Lig'de Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü'ne de kaybeden sarı-kırmızılılar, üst üste 3 maçı da puansız tamamladı.

Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! Terim istifa!

Ligde 52 puanda kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir yara aldı.

Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! Terim istifa!

Bu skor sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takıma tepkilerini gösterirken, bazı taraftarlar 'Terim istifa' paylaşımlarında bulundu. İşte o paylaşımlar...

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