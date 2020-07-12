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Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! "Terim istifa!"
Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray ligde 8 haftadır galip gelemiyor. Yaşadığı kayıplar sonrası 52 puanla 5. sırada kalan sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası taraftarlar çokça paylaşım yaparken, 'Terim istifa' sesleri de yükselmeye başladı. İşte mücadele sonrası o tepkiler...
12 Temmuz 2020 Pazar 22:08
Güncelleme: 12.07.2020 22:08
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı.
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Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını golsüz sona erdi. İkinci yarıda MKE Ankaragücü 62. dakikada Oscar Scarione'nin penaltısıyla öne geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü'ne de kaybeden sarı-kırmızılılar, üst üste 3 maçı da puansız tamamladı.
Ligde 52 puanda kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir yara aldı.
Bu skor sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada takıma tepkilerini gösterirken, bazı taraftarlar 'Terim istifa' paylaşımlarında bulundu. İşte o paylaşımlar...