Mağlubiyet sonrası taraftar çılgına döndü! "Terim istifa!"

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray ligde 8 haftadır galip gelemiyor. Yaşadığı kayıplar sonrası 52 puanla 5. sırada kalan sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası taraftarlar çokça paylaşım yaparken, 'Terim istifa' sesleri de yükselmeye başladı. İşte mücadele sonrası o tepkiler...