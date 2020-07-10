Sınır istemiyoruz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Sınır istemiyoruz

Sınır istemiyoruz

Sınır istemiyoruz

, yeni yabancı kuralıyla ilgili, gerekli mücadeleyi vereceğini açıkladı.

, yeni yabancı kuralıyla ilgili, gerekli mücadeleyi vereceğini açıkladı. Sınırlamanın daralmasına tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "Yabancı sınırlaması, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi uluslararası alandaki rekabeti de olumsuz yönde etkileyecektir. Kararın düzeltilmesi için girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.
  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sınır istemiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA