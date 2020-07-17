Fernando öve öve bitiremedi! "Türkler kadar futbolu yaşayan yok"
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbi mücadeleleri için "Dünyanın en iyisi" ifadesini kullandı. (fotomac.comt.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'ya 4.5 milyon Euro karşılığında gönderdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, ülkesinde verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports'un Brezilya edisyonuna konuşan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinden övgüyle söz ederek şunları dile getirdi:
Vila Nova'da Goias'a karşı, Porto'da Benfica'ya karşı, Manchester City'de United'a karşı, Sevilla'da Betis'e karşı oynadım ama Türklerin derbileri yaşama biçimleri çok farklı. İspanyollar, İngilizler ya da Brezilyalılar gibi değiller, bir tutku olarak görüyorlar. Eğer Galatasaray'ın bir futbolcusuysanız ve ligde iyi oynuyorsanız, yolda yürümeniz imkansız. İnsanlar fotoğraf çekilmek ve size sarılmak istiyor. Bunun bir açıklaması yok. Bambaşka bir şey. Derbiyi kazandığınızda olanları anlatamam. Brezilya'da ya da herhangi bir yerde futbolu Türkler gibi yaşayan taraftarlar olduğunu düşünmüyorum.
Galatasaray'da daha önce forma giyen Felipe Melo ve Taffarel gibi isimlerin kulüp tarihinde önemli bir miras bıraktıklarını dile getiren Fernando, sözlerine şöyle devam etti:
Porto'da çok fazla Brezilyalı oyuncu kulüp tarihine damga vurduğu için orada iyi karşılanıyorsunuz. Manchester City'de pek fazla yok. Galatasaray'da da Felipe Melo ve Taffarel gibi isimler kulüpte önemli bir iz bırakmış. Bu nedenle 'Ben Brezilyalıyım" deyince, insanlar sizi bağrına basıyor ve her zaman size iyi davranıyorlar.
- 17.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fernando öve öve bitiremedi! "Türkler kadar futbolu yaşayan yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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