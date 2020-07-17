Fernando öve öve bitiremedi! "Türkler kadar futbolu yaşayan yok" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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öve öve bitiremedi! "Türkler kadar futbolu yaşayan yok"

Fernando öve öve bitiremedi! "Türkler kadar futbolu yaşayan yok"

Bir dönem forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Reges, Galatasaray ile 'nin karşı karşıya geldiği derbi mücadeleleri için "Dünyanın en iyisi" ifadesini kullandı. (fotomac.comt.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında Sevilla'ya 4.5 milyon Euro karşılığında gönderdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Reges, ülkesinde verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports'un edisyonuna konuşan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray- derbilerinden övgüyle söz ederek şunları dile getirdi:

Vila Nova'da Goias'a karşı, Porto'da Benfica'ya karşı, Manchester City'de United'a karşı, Sevilla'da Betis'e karşı oynadım ama Türklerin derbileri yaşama biçimleri çok farklı. İspanyollar, İngilizler ya da Brezilyalılar gibi değiller, bir tutku olarak görüyorlar. Eğer Galatasaray'ın bir futbolcusuysanız ve ligde iyi oynuyorsanız, yolda yürümeniz imkansız. İnsanlar fotoğraf çekilmek ve size sarılmak istiyor. Bunun bir açıklaması yok. Bambaşka bir şey. Derbiyi kazandığınızda olanları anlatamam. Brezilya'da ya da herhangi bir yerde futbolu Türkler gibi yaşayan taraftarlar olduğunu düşünmüyorum.

Galatasaray'da daha önce forma giyen ve Taffarel gibi isimlerin kulüp tarihinde önemli bir miras bıraktıklarını dile getiren Fernando, sözlerine şöyle devam etti:

Porto'da çok fazla Brezilyalı oyuncu kulüp tarihine damga vurduğu için orada iyi karşılanıyorsunuz. Manchester City'de pek fazla yok. Galatasaray'da da Felipe Melo ve Taffarel gibi isimler kulüpte önemli bir iz bırakmış. Bu nedenle 'Ben Brezilyalıyım" deyince, insanlar sizi bağrına basıyor ve her zaman size iyi davranıyorlar.


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  1. 17.07.2020
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