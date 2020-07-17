Futbolseverlere müjde! 2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor'da - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Futbolseverlere müjde! 2. ve 3. play-off maçları A Spor'da

Futbolseverlere müjde! 2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor'da

'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan futbolseverlere bir büyük müjde daha geldi! tarihleri arasında oynanacak olan 2. ve TFF 3. Lig play-off maçları A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ziraat Kupası heyecanını şifresiz olarak tüm Türkiye ile paylaşan A Spor, bir dev hizmete daha imza attı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'un, tarihleri arasında oynanacak olan 2. ve TFF 3. Lig play-off maçlarını naklen yayınlayacağı açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında 'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.

  1. 17.07.2020
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