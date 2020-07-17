Futbolseverlere müjde! 2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor'da
Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan futbolseverlere bir büyük müjde daha geldi! 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanını şifresiz olarak tüm Türkiye ile paylaşan A Spor, bir dev hizmete daha imza attı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'un, 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarını naklen yayınlayacağı açıklandı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.
- 17.07.2020
- Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi için flaş açıklama! "Ucuza bırakmayacağız"
- Formula 1'de iki kişide corona virüsü tespit edildi
- Galatasaray Doğa Sigorta Alex Hamilton'ı kadrosuna kattı
- Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük sevinç! Burak Yılmaz...
- Galatasaray'ı yıkan haber! Adolfo Gaich CSKA Moskova ile anlaştı
- İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
- Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Futbolseverlere müjde! 2. ve 3. Lig play-off maçları A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.