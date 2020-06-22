Aktüel haberler (22.06.2020)

RICHARLISON KAPIŞMASI

Premier Lig ekibi Everton'da top koşturan Richarlison dünya devlerini peşine taktı. 2018'de Watford'dan 40 milyon euro'ya Everton'a transfer olan Brezilyalı golcüye Barcelona ile Manchester United talip oldu. 23 yaşındaki futbolcu iki kulübün devre arasında kendisine teklifte bulunduğunu itiraf ederek, "Teklifler geldi ancak sezon ortasında ayrılmak istemedim. Takım arkadaşlarıma bunu yapmam doğru olmazdı. Sezon sonuna kaldı" dedi.

BALOTELLI ÇARÇUR ETTİ

İTALYA Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Mario Balotelli'nin kendisini heba ettiğini söyledi. Mancini, "Çok gençken ona şans verdim. Daha 30 yaşında. Yeteneğine heba ediyor. Hala çok üst düzey performansa erişebilir" açıklamasını yaptı.

FERRER KOVULDU

Real Betis, art arda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Joan Francesc Ferrer'i gönderdi ve Alexis Trujillo'nun getirdi. 7 sezon Betis formasını giyen Trujillo, 2016-17'de son iki haftada takımı yönetmişti.

MLS'TE 3 VAKA

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir futbolcuda hastalık belirtisi yok. İsimler karantinaya alındı. Lig 8 Temmuz'da başlayacak.

MİKİAH KAYSERİ'DE

Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Bellona Kayseri, İngiliz forvet oyuncusu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaştı. 1998 doğumlu WNBA oyuncusu, Minnesota Lynx ve South Carolina Gamecocks takımlarında oynamıştı. Genç basketbolcu 1.88 boyunda.

DE JONG SAKATLANDI

Barcelona'da Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong sağ bacağından sakatlandı. 23 yaşındaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine, sakatlığın seyrine göre karar verilecek. Yıldız isim Katalanlar'da çıktığı 38 maçta 2 gol attı.