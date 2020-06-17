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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun

Son dakika: Başkanvekili : Ülkemize hayırlı olsun

Son dakika: TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun

'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için nihai kararı vermesi sonrası gerçekleştirilen toplantıda, () Başkanvekili değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı açıklamasında "Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

'nın açıklamaları şöyle...

"Sağ olsun Başkanı Ceferin ve ekibi 2021 finalini İstanbul'a verdi. Seyircisiz final oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bu güzel kararın çıkmasından ötürü sevinçliyiz. Ülkemize hayırlı olsun."

"15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda..."

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 18:19
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