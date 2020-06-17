Son dakika: TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için nihai kararı vermesi sonrası gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Servet Yardımcı değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı açıklamasında "Ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Servet Yardımcı'nın açıklamaları şöyle...
"Sağ olsun UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi 2021 finalini İstanbul'a verdi. Seyircisiz final oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bu güzel kararın çıkmasından ötürü sevinçliyiz. Ülkemize hayırlı olsun."
"15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda..."
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 18:19
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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