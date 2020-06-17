Son dakika: TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun

Servet Yardımcı'nın açıklamaları şöyle...

"Sağ olsun UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi 2021 finalini İstanbul'a verdi. Seyircisiz final oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bu güzel kararın çıkmasından ötürü sevinçliyiz. Ülkemize hayırlı olsun."

"15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda..."