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05 Temmuz 2020, Pazar
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’da şike depremi

Ermenistan’da şike depremi

'da şike yapıldığı gerekçesiyle ülkenin ikinci ligi askıya alındı.

'da şike yapıldığı gerekçesiyle ülkenin ikinci ligi askıya alındı. Federasyon 5 kulübü diskalifiye etti. Aralarında kulüp sahipleri, oyuncular ve antrenörlerin de yer aldığı 45 kişiye ise ömür boyu futboldan men cezası verildi.
  1. 5.7.2020
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