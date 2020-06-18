Rus ekibi FK Rostov'un 6 oyuncusunda corona virüsü görüldü!
Rusya Ligi'nin yeniden başlamasına az bir süre kala Rostov ekibinin 6 futbolcusunda corona virüsü tespit edildi. Takım 2 haftalığına karantinaya alındı. Öte yandan maçların ertelenmeyeceğinin açıklanmasıyla Rostov, Sotchi maçına B takımı ya da genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Rusya'da liglerin corona virüsü arası sonrası yeniden başlatılmasına saatler kala FK Rostov takımı 6 futbolcusunda Covid-19 görüldüğünü duyurdu. Bu haber üzerine tüm takım 2 hafta süreyle karantinaya alındı.
Rostov, yeniden başlayacak Rus Ligi'nin açılış günündeki iki maçtan birinde FK Sotchi ile karşı karşıya gelecek. Virüs testi pozitif çıkan oyuncular arasında Finlandiyalı Roman Eremenko ile Norveçli Mathias Normann'ın da olduğu bildirildi.
Öte yandan Rusya Birinci Ligi Başkanı Serguei Priadkine geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, takvimin sıkışmasından dolayı maçların ertelenme gibi bir durumunun olmayacağını ve sahaya çıkmayan ekiplere hükmen mağlubiyet gibi yaptırımların uygulanacağını söylemişti. Rostov'un B takımı ya da genç oyunculardan kurulu bir ekiple müsabakaya çıkması bekleniyor.
- 18.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rus ekibi FK Rostov'un 6 oyuncusunda corona virüsü görüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.