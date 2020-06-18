Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Finansal Fair Play...
Son dakika... UEFA'nın aldığı karara göre, corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle 2020 transfer döneminde Finansal Fair Play (FFP) kurallarının esnetilmesine karar verildi. İşte alınan o kararlar...
Video konferans yoluyla toplanan UEFA Yürütme Komistesi, corona virüsünün (Covid-19) kulüpler üzerindeki olumsuz etkisini minimalize etmek için bir dizi ek kararlar, geçici acil durum önlemlerini onayladı.
Buna göre yeni kabul edilen acil durum önlemleri şöyle:
-Kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, esneklik sağlamak.
Kulüplere beklenmedik gelir kaybını ölçmek ve hesaplamak için daha fazla zaman tanımak.
-Kulüplerin 2020 ve 2021'de raporlanan gelir eksiklikleri için kar/zarar denge hesaplamasını değiştirirken aynı zamanda sistemi potansiyel suistimallerden, koruyarak pandeminin olumsuz etkisini nötralize etmek.
-Covid-19'un etkisinin, kulüplerin çeşitli mali yıl sonları ve lig takvimleri nedeniyle farklı raporlama dönemlerinde gerçekleştirilebileceği kulüplere eşit muamele göstermek.
-Futbolun uzun vadeli uygulanabilirliği için finansal adil oyunun ruhunu ve niyetini korumak.
-2020 mali yılı değerlendirmesi olmaması.
-2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilmesi.
-UEFA müsabakalarında mücadele eden ekipler, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirmesi.
Öte yandan UEFA, yaz transfer döneminin de en geç 5 Ekim 2020 tarihinde sonlandırılmasını istedi.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 14:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Finansal Fair Play... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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