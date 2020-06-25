Aktüel haberler (25.06.2020)

1 EKIM'DE BASLIYOR

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Euroleague'de 2020-21 sezonunun fikstürü dün belli oldu. Yeni sezon ise 1 Ekim'de başlayacak. Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılışında Anadolu Efes, Rus temsilcisi Zenit'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise 2 Ekim'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak. 2019- 2020 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanmadan 'Beyaz sezon' ilan edilerek iptal edilmişti. İptal olan normal sezonda Anadolu Efes lider durumdaydı.

TÜRK DERBİSİ 2. HAFTA OLACAK

Temsilcilerimizden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı ikinci ve 26'ıncı haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 8 Ekim'de Anadolu Efes, 26 Şubat 2021'de ise Fenerbahçe Beko ev sahipliği yapacak. Devre arasının 30 Aralık'ta olduğu normal sezon, 9 Nisan 2021'de tamamlanacak. Puan tablosunun ilk sekiz sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek. Türkiye'de basketbol liglerinin takvimi ise henüz açıklanmadı. Ülkemizde de koronavirüs salgını nedeniyle tüm basketbol organizasyonları iptal edilmişti.

ARSENAL'DEN ÜÇ İMZA

Arsenal, üç ismin sözleşmesini uzattı. Topçular; David Luiz ile 1 yıl, Pablo Mari ve Cedric Soares'le uzun süreli kontrat yaptı. Flamengo'dan kiralanan İspanyol defans Mari (26) ile Portekizli sağ bek Soares (28) ise transfer döneminde resmi imzayı atacak. Öte yandan Kaleci Beto ise sakatlığı nedeniyle 1 ay oynayamayacak.

METECAN 2 YIL DAHA KALDI

Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kontratın 1 yılının opsiyonlu olduğu belirtildi. 25 yaşındaki uzun forvet için bugün saat 19.12'de düzenlenecek imza töreni Youtube'dan yayınlanacak.

MESSI 33 OLDU

Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi dün 33 yaşına bastı. Arjantinli yıldıza kutlama mesajları yağdı. Dünyanın en çok para kazanan sporcuları arasında yer alan Messi, 6 kez Ballon D'or alarak bu alanda tek başına rekorun sahibi.

SIMEONE YETİŞTİ

Atletico Madrid, Levante'yi 1-0 yenince teknik direktör Simeone, Luis Aragones'e ait en fazla lig galibiyetine ortak oldu. Ocak 2012'den bu yana İspanyol kulübünde olan Arjantinli hoca, 319 maçta 194'üncü galibiyetini aldı. Eski F.Bahçeli Luis Aragones ise bu sayıya 407 maçta ulaşmıştı.

İPTAL OLMAYACAK

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğru adım adım ilerlediklerini söyledi. Yamashita, olimpiyatların 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacağı ve iptalin söz konusu olmadığını belirtti.

BRADLEY OYNAMAK İSTEMİYOR

NBA'de Lakers forması giyen Avery Bradley, koronavirüs nedeniyle sezonun kalanında oynamayacağını açıkladı. 31 Temmuz'a kadar ara verilen lig 22 takımla oynanacak ve Florida'da tamamlanacak. 29 yaşındaki sporcunun 6 yaşındaki oğlunun solunum problemi bulunuyor.

RIZA KAYAALP MÜŞAVİR OLDU

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı. 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılısı olan Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazandı.