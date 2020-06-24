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24 Haziran 2020, Çarşamba
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takvimi belli oldu! İlk maç 'in

Euroleague 2020-21 takvimi belli oldu! İlk maç Anadolu Efes'in

'de takvimi açıklandı! Dev turnuva, 1 Ekim'de -Zenit mücadelesi ile başlayacak.

THY 'de takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Zenit maçıyla başlaycak. Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.

EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

1 Ekim Perşembe günü, Anadolu Efes evinde Rus ekibi Zenit'le karşılaşacak. Fenerbahçe BEKO ise 2 Ekim Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

34 haftalık periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takımla play-off aşamasına geçilecek.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 13:28
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