Euroleague 2020-21 takvimi belli oldu! İlk maç Anadolu Efes'in
EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı! Dev turnuva, 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit mücadelesi ile başlayacak.
THY EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlaycak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.
EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.
1 Ekim Perşembe günü, Anadolu Efes evinde Rus ekibi Zenit'le karşılaşacak. Fenerbahçe BEKO ise 2 Ekim Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.
34 haftalık periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takımla play-off aşamasına geçilecek.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Euroleague 2020-21 takvimi belli oldu! İlk maç Anadolu Efes'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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