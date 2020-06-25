Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz hafta görüşülen ve ailesine danışmak için ülkesine giden Sırp koç, 1 yıl takım çalıştırmayacağını bildirdi. Sarı-lacivertli yönetim önceki gece kulübe ulaşan Obradovic'in kararının üzüntüyle karşılandığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuzun bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız. Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

HAYATIMIN EN ZOR KARARIYDI

Zeljko Obradovic, ailesiyle birlikte hayatının en zor kararlarından birini verdiğini söyledi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayınlanan açıklamasında, "F.Bahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu" diyen 60 yaşındaki antrenör, "Harika geçen 7 yılın sonunda, bana verdikleri destek için yönetim, oyuncu ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu, F.Bahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek" sözlerini kullandı.

ZAFERLERLE DOLU 7 YIL

AVRUPA Ligi tarafından 'yaşayan efsane' olarak nitelendirilen Obradovic, 7 yıllık F.Bahçe kariyerinde büyük bir iz bıraktı. 2013 yılında göreve getirilen Sırp antrenör, sarı-lacivertli takımda 1'i Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kazanma başarısı gösterdi. F.Bahçe'yi 2017'de Avrupa'nın zirvesine taşıyan deneyimli çalıştırıcı, takıma üst üste 5 kez Dörtlü Final oynatarak klasını gösterdi

Fenerbahçe'ninbaşında 507 maça çıkan Obradovic, 382 galibiyet aldı.

Basketbolda müzedeki 24 kupanın 11'i Obradovic ile kazanıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Obradovic ile yüzde 75,3 galibiyet yüzdesi elde etti.

2018- 19 sezonunda 28 kezle galibiyet rekoru kırarak Dörtlü Final'e gitti.

SEBEP AİLE DEĞİL BÜTÇE; TAKIM DA DAĞILABİLİR!

AVRUPA basını, Obradovic'in takım bütçesinin azalacak olması nedeniyle bıraktığını yazdı. İtalyan quotidiano.net: Obra'nın vedası Datome, Sloukas, De Colo ve Vesely'nin de takımdan ayrılmasına neden olabilir. Sırp novosti.rs: Olympiakos'un uzun süredir istediği Sloukas takımdan ayrılan ilk oyuncu olabilir. Marca: Obradovic'in kararında ailesinden çok bütçenin azalacak olması etkili oldu.