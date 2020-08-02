Görüşmeler başladı! Jesse Sekidika Denizlispor'a - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Görüşmeler başladı! 'a

Görüşmeler başladı! Jesse Sekidika Denizlispor'a

, devre arası döneminde katıldığı 'da fazla şansı bulamayan 'yı kiralık olarak kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , sağ kanat transferi için 'da forma giyen 'yı gündemine aldı. Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Denizlispor'un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray'ın devre arası döneminde Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.

  1. 02.08.2020
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