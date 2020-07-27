Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hasan Hüseyin Acar'dan transfere yeşil ışık!
Transferde yerli operasyonuna start veren Galatasaray, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Emre Çolak'la anlaşma sağladı. Birçok isimle temasta olan sarı-kırmızılılar, Kayserispor'dan Hasan Hüseyin Acar'ı gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada transfer için yeşil ışık yaktı.
Süper Lig'de küme düşen Kayserispor'da gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Yeni yabancı kuralı sebebiyle transferde yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağlarken, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Hasan Hüseyin, yaptığı açıklamada transfere yeşil ışık yaktı.
"GALATASARAY'A KARŞI POZİTİFİM"
Ajansspor'a konuşan Hasan Hüseyin, "Selçuk İnan'ın Galatasaray'daki 3 yılını ve Wesley Sneijder'ı çok beğeniyorum. Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim." ifadelerini kullandı.
"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI GEREKİYOR"
Öte yandan, küme düşmenin kaldırılacağına dair iddialarla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Takımım Kayserispor küme düştüğü için söylemiyorum. Küme düşmenin kaldırılması gerekiyor. Şampiyon belli oldu. Bu sezon çok farklı bir sezondu. Pandemi dönemi hala devam ediyor. Bence bu sezon TFF tolerans gösterebilir." açıklamasında bulundu.
25 yaşındaki orta saha bu sezon Kayserispor'da 21 maçta görev alırken 3 gol ile 2 asist kaydetti.
- 27.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hasan Hüseyin Acar'dan transfere yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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