Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hasan Hüseyin Acar'dan transfere yeşil ışık!

Süper Lig'de küme düşen Kayserispor'da gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Yeni yabancı kuralı sebebiyle transferde yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağlarken, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Hasan Hüseyin, yaptığı açıklamada transfere yeşil ışık yaktı.





"GALATASARAY'A KARŞI POZİTİFİM"

Ajansspor'a konuşan Hasan Hüseyin, "Selçuk İnan'ın Galatasaray'daki 3 yılını ve Wesley Sneijder'ı çok beğeniyorum. Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim." ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Öte yandan, küme düşmenin kaldırılacağına dair iddialarla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Takımım Kayserispor küme düştüğü için söylemiyorum. Küme düşmenin kaldırılması gerekiyor. Şampiyon belli oldu. Bu sezon çok farklı bir sezondu. Pandemi dönemi hala devam ediyor. Bence bu sezon TFF tolerans gösterebilir." açıklamasında bulundu.

25 yaşındaki orta saha bu sezon Kayserispor'da 21 maçta görev alırken 3 gol ile 2 asist kaydetti.