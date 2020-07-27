Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hasan Hüseyin Acar'dan transfere yeşil ışık!  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Transfer gündemindeki isimden açıklama! "G.Saray'a karşı pozitifim"

'ın gündemindeki Acar'dan transfere !

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hasan Hüseyin Acar'dan transfere yeşil ışık!

Transferde yerli operasyonuna start veren , Emre Kılınç, ve Emre Çolak'la anlaşma sağladı. Birçok isimle temasta olan sarı-kırmızılılar, 'dan Acar'ı gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada için yaktı.

'de küme düşen 'da gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Acar, 'ın gündemine geldi. Yeni yabancı kuralı sebebiyle transferde yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağlarken, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Hasan Hüseyin, yaptığı açıklamada transfere yaktı.

"GALATASARAY'A KARŞI POZİTİFİM"
Ajansspor'a konuşan Hasan Hüseyin, "'ın Galatasaray'daki 3 yılını ve 'ı çok beğeniyorum. Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim." ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI GEREKİYOR"
Öte yandan, küme düşmenin kaldırılacağına dair iddialarla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Takımım Kayserispor küme düştüğü için söylemiyorum. Küme düşmenin kaldırılması gerekiyor. Şampiyon belli oldu. Bu sezon çok farklı bir sezondu. Pandemi dönemi hala devam ediyor. Bence bu sezon tolerans gösterebilir." açıklamasında bulundu.

25 yaşındaki orta saha bu sezon Kayserispor'da 21 maçta görev alırken 3 gol ile 2 asist kaydetti.

  1. 27.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hasan Hüseyin Acar'dan transfere yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA