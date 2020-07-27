Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş Türkiye paylaşımı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Falcao'nun eşi 'dan flaş paylaşımı!

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş Türkiye paylaşımı!

'ın, 6 milyon euroluk maaşından kurtulmak için satmayı planladığı Falcao'nun eşi 'dan flaş bir paylaşım geldi. Tatilini 'de sürdüren Kolombiyalı yıldızın hamile eşi, hesabından fotoğraf paylaşıp, "Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

'nun 'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, eşi 'un paylaşımları dikkat çekiyor. Tatilini Türkiye'de sürdüren Taron, karnındaki bebeğiyle deniz manzarası eşliğinde poz verip Türkiye'de yaşamaktan utlu olduğunu ifade etti.

Falcao'nun eşi, paylaşımının altına yazdığı İspanyolca mesajında, Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

Taron'un bu paylaşımı, Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istediği için yönetime mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.

  1. 27.07.2020
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