Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş Türkiye paylaşımı!

Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, eşi Lorelei Taron'un Türkiye paylaşımları dikkat çekiyor. Tatilini Türkiye'de sürdüren Taron, karnındaki bebeğiyle deniz manzarası eşliğinde poz verip Türkiye'de yaşamaktan utlu olduğunu ifade etti.

Falcao'nun eşi, paylaşımının altına yazdığı İspanyolca mesajında, Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

Taron'un bu paylaşımı, Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istediği için yönetime mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.