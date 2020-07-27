Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş Türkiye paylaşımı!
Galatasaray'ın, 6 milyon euroluk maaşından kurtulmak için satmayı planladığı Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi. Tatilini Türkiye'de sürdüren Kolombiyalı yıldızın hamile eşi, Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp, "Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.
Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, eşi Lorelei Taron'un Türkiye paylaşımları dikkat çekiyor. Tatilini Türkiye'de sürdüren Taron, karnındaki bebeğiyle deniz manzarası eşliğinde poz verip Türkiye'de yaşamaktan utlu olduğunu ifade etti.
Falcao'nun eşi, paylaşımının altına yazdığı İspanyolca mesajında, Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.
Taron'un bu paylaşımı, Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istediği için yönetime mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.
- 27.07.2020
- Göksel Gümüşdağ: Sayın Erdoğan'a kabulünden dolayı teşekkür ediyorum
- Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı! İşte imza tarihi...
- Galatasaray yeni sezon formalarını Muslera ve Emre Akbaba'yla tanıttı!
- ABD'de Radamel Falcao çılgınlığı! Inter Miami taraftarları stat kapısına dayandı
- Okan Buruk: Avrupa Ligi'ne odaklandık
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i kabul etti
- TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler
- Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları
- Spor camiasından Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajI!
- Amerika'da Radamel Falcao çılgınlığı! Stat kapısına dayandılar ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş Türkiye paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.