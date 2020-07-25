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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray 3. dakikada şok

3. dakikada şok

3. dakikada şok

Geldiğinden beri sakatlıklarla boğuşan Akbaba, daha attığı ilk deparda arka adalesini tutarak saha kenarına geldi.

'da geçtiğimiz haftaki maçında attığı frikikle galibiyetin kapısını açan Akbaba sakatlık geçirdi. deplasmanında 'ün arkasında sahaya çıkan 27 yaşındaki orta saha, maça başlar başlamaz kulübeye alındı. 3. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa koşan Emre, bir anda durarak kendini yere bıraktı. Sağ arka adalesini tutan şanssız futbolcu, sahadaki arkadaşlarına, "Adalem attı" dedi. Ardından bacağı bandajla sarıldı ve yerini 'a bıraktı. Geldiği ilk sezon ayak tarak kemiği kırılan Emre 129 gün formasından uzak kalıp 23 maç kaçırmıştı. Ardından deplasmanında kaval ve alt adale kemiği kırılan futbolcu toplam 192 gün resmi maça çıkamamıştı.
  1. 25.7.2020
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