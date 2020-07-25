Yabancı itirazına Tahkim'den ret! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yabancı itirazına Tahkim'den ret!

Yabancı itirazına Tahkim'den ret!

Yabancı itirazına Tahkim'den ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 'den 'ın da dahil olduğu 9 kulübün sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 'den 'ın da dahil olduğu 9 kulübün sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti. 'nin internet sitesinde yer alan açıklamada Galatasaray, , , , , , , ve 'un, federasyonun yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili aldığı karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi. Ayrıca itirazların TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı. Yeni sezonda sahada 8 yabancı, 3 Türk oyuncu olacak. Kadroda 14 yabancı olsa da gelecek sezonlarda kadameli olarak bu sayı hep aşağıya inecek.
  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yabancı itirazına Tahkim'den ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA