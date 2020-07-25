Filmin özeti
Sezona kötü başlayıp sonradan toparlayan Galatasaray, corona sonrası dağılmıştı. Dün de kötü başlayıp, öne geçen Cimbom son anda yıkıldı.
Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezonu tamamlayan Galatasaray'ın sıralaması bugün oynanacak Konyaspor-Alanyaspor maçına göre belli olacak. Uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, korku filmi geçen sezonun özetini dün geceki maçta yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, PSG ve C. Brugge'ün olduğu gruptan sonuncu çıkan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a elenerek veda etmişti. Ligin ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını ikinci devrede yakaladığı çıkışla kapatan Galatasaray'ı koronavirüs vurmuştu.
HASTALIKLAR, AYRILIKLAR
Her hafta bir futbolcusu sakatlanan Galatasaray her maça eksik çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in geçirdiği ağır hastalıklar, Teknik Direktör Fatih Terim ve iki yöneticinin corona virüsüne yakalanması, arka arkaya yapılan hakem hataları, futbolcuların cezalı duruma düşmesi ve maçların seyircisiz oynanmasıyla Cimbom dağılmıştı. Sezonun son maçları oynanmadan Onyekuru'yu da kaybeden Aslan, korkunç bir sezonu dün kapattı. Antalya karşısında 3. dakikada Emre'yi kaybeden Cimbom, ilk yarıda berbattı. İkinci devre toparlansa da son anda yıkıldı.
8 MAÇTA 21 GOL YEDİ
Fernando Muslera ile 26 haftada kalesinde 20 gol gören (0.76) Galatasaray, Uruguaylı kalecinin sakatlığı sonrasında 8 maçta 21 gol yedi (2.62).
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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