Filmin özeti

Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezonu tamamlayan Galatasaray'ın sıralaması bugün oynanacak Konyaspor-Alanyaspor maçına göre belli olacak. Uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, korku filmi geçen sezonun özetini dün geceki maçta yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, PSG ve C. Brugge'ün olduğu gruptan sonuncu çıkan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a elenerek veda etmişti. Ligin ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını ikinci devrede yakaladığı çıkışla kapatan Galatasaray'ı koronavirüs vurmuştu.

HASTALIKLAR, AYRILIKLAR

Her hafta bir futbolcusu sakatlanan Galatasaray her maça eksik çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in geçirdiği ağır hastalıklar, Teknik Direktör Fatih Terim ve iki yöneticinin corona virüsüne yakalanması, arka arkaya yapılan hakem hataları, futbolcuların cezalı duruma düşmesi ve maçların seyircisiz oynanmasıyla Cimbom dağılmıştı. Sezonun son maçları oynanmadan Onyekuru'yu da kaybeden Aslan, korkunç bir sezonu dün kapattı. Antalya karşısında 3. dakikada Emre'yi kaybeden Cimbom, ilk yarıda berbattı. İkinci devre toparlansa da son anda yıkıldı.

8 MAÇTA 21 GOL YEDİ

Fernando Muslera ile 26 haftada kalesinde 20 gol gören (0.76) Galatasaray, Uruguaylı kalecinin sakatlığı sonrasında 8 maçta 21 gol yedi (2.62).