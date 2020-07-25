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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Filmin özeti

Filmin özeti

Sezona kötü başlayıp sonradan toparlayan , corona sonrası dağılmıştı. Dün de kötü başlayıp, öne geçen Cimbom son anda yıkıldı.

Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezonu tamamlayan 'ın sıralaması bugün oynanacak Konyaspor- maçına göre belli olacak. Uzatmalarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, korku filmi geçen sezonun özetini dün geceki maçta yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde , ve C. Brugge'ün olduğu gruptan sonuncu çıkan Aslan, 'nda da Alanyaspor'a elenerek veda etmişti. Ligin ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını ikinci devrede yakaladığı çıkışla kapatan Galatasaray'ı koronavirüs vurmuştu.

HASTALIKLAR, AYRILIKLAR
Her hafta bir futbolcusu sakatlanan Galatasaray her maça eksik çıktı. Başkan 'in geçirdiği ağır hastalıklar, Teknik Direktör Fatih Terim ve iki yöneticinin corona virüsüne yakalanması, arka arkaya yapılan hakem hataları, futbolcuların cezalı duruma düşmesi ve maçların seyircisiz oynanmasıyla Cimbom dağılmıştı. Sezonun son maçları oynanmadan Onyekuru'yu da kaybeden Aslan, korkunç bir sezonu dün kapattı. karşısında 3. dakikada Emre'yi kaybeden Cimbom, ilk yarıda berbattı. İkinci devre toparlansa da son anda yıkıldı.

8 MAÇTA 21 GOL YEDİ
Fernando Muslera ile 26 haftada kalesinde 20 gol gören (0.76) Galatasaray, Uruguaylı kalecinin sakatlığı sonrasında 8 maçta 21 gol yedi (2.62).

  1. 25.7.2020
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