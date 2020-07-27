HaberlerGaleriAmerika'da Radamel Falcao çılgınlığı! Stat kapısına dayandılar ve...
Amerika'da Radamel Falcao çılgınlığı! Stat kapısına dayandılar ve...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Radamel Falcao adına Amerika'da ilginç şeyler oluyor. Kolombiya basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde yıldız golcü için Beckham'ın takımı Inter Miami taraftarlarının adeta çıldırdığını, stad kapısında Falcao'nun transferi için marşlar söylendiğini ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:25
Güncelleme: 27.07.2020 11:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sürekli yaşadığı sakatlıklar ve inişli çıkışlı form durumu nedeniyle istenilen istikrarı tutturamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılı camianın kendisinden çok şey beklemesine karşın yetersiz kalan Falcao için ayrılık çanları kısa süre önce çalmaya başlamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin, Falcao ile ilgilendiği haberleri medyaya yansıdı ve sonrasında olanlar oldu...
Kolombiya basını, yaşanan olayları haberleştirdi ve Amerika'daki Falcao çılgınlığını anlattı. Haber şu şekilde oldu;
"Bu transfer söylentisi bir rüya gibi. MLS kulübü Inter Miami'nin yeni sahibi David Beckham'ın, Florida kulübüne Radamel Falcao ve James Rodriguez'i getireceği söyleniyor.