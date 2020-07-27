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Amerika'da Radamel Falcao çılgınlığı! Stat kapısına dayandılar ve...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Radamel Falcao adına Amerika'da ilginç şeyler oluyor. Kolombiya basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde yıldız golcü için Beckham'ın takımı Inter Miami taraftarlarının adeta çıldırdığını, stad kapısında Falcao'nun transferi için marşlar söylendiğini ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:25 Güncelleme: 27.07.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





