Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

2019-20 Süper Lig sezonundan istediğini alamayan Galatasaray, 2020-21 sezonunda yeniden yükselişe geçmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Cimbom, teknik patron Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü, yönetimden 5 isim istedi. İşte detaylar...
27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:59 Güncelleme: 27.07.2020 09:59
Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig'den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor'da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung'un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar'la ilgileniyor.

Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Aslan, Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ve Beşiktaşla anlaştığı yönünde haberler çıkan Gökhan Töre'nin de transferini masaya yatırdı.

Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Mlliyet'in haberine göre, transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.

Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre'nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

TERİM İSTEDİ
Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi.

Fatih Terim Süper Lig'in yıldızlarını Galatasaray'a istedi! 5 isim...

Öte yandan şartların uygun olması halinde birçok takımın talip olduğu Mensah ve Lung için de harekete geçilmesinin istendiği belirtildi.

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