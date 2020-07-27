ABD'de Radamel Falcao çılgınlığı! Inter Miami taraftarları stat kapısına dayandı
David Beckham'ın sahip olduğu Amerika MLS ekibi Inter Miami'de Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun ismi gündemden düşmezken flaş bir olay yaşandı. 9 numaralı Falcao formalarını giyen Inter Miami'li taraftarlar, stat kapısına dayanarak besteler söyledi.
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