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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Linnes ve Taylan onbire

Linnes ve Taylan onbire

'ın ile karşılaştığı mücadelede iki değişikliğe gitti.

'ın ile karşılaştığı mücadelede iki değişikliğe gitti. Takımdan ayrılan Mariano'nun yerine sağ bekte Martin Linnes görev yaptı. Geçen hafta 11'de olan kenarda başlarken yerine Taylan Antalyalı oynadı. Emre sakatlanınca Ömer oyuna girdi.
  1. 25.7.2020
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