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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Yine hüsran

Yine hüsran

Cimbom yenik duruma düştüğü maçta öne geçmeyi başardı. Ancak ’nun 90+2’de attığı golle bir kez daha yıkıldı.

Aslan, 'i beşincilikle tamamlamak için deplasmanda 'u devirmek istiyordu. İlk yarıda kötü futbol ve Fredy'nin golüyle 1-0'lık yenilgi vardı. İkinci devrede önemli bir değişiklik yaptı. Taylan Antalyalı'yı orta sahadan alıp sağ stopere çekti. Taylan-Donk-Marcao üçlü savunmasına döndü. Böylece ilk yarıda dökülen Martin Linnes ile solda Marcelo Saracchi orta sahaya yaklaştılar ve ikinci devrede etkili oldular. Saracchi ile eşitliği sağlayan Cimbom, 'nın kendi aldığı penaltıyı gole çevirmesiyle 2-1'i buldu. Ancak bu sezonun klasiği tekrarladı. Kalesini kapatamayan Aslan, 90+2'de 'nun golüyle sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
  1. 25.7.2020
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