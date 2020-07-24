Galatasaray için Ibrahim Amadou iddiası!

Sakatlıkları baş ağrıtan Mario Lemina'nın takımda kalması için hamle yapmayı düşünmeyen Galatasaray'a ön libero iddiası geldi.

Fransız basını, bonservisi Sevilla'da olan Ibrahim Amadou'nun sarı-kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediği belirtildi.

Bu sezon önce Norwich City sonra da Leganes'te kiralık olarak oynayan Amadou'nun Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, 2018 yılında Lille'den transfer ettiği yıldız futbolcu için 14.4 milyon Euro ödemişti. (Takvim)