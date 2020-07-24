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24 Temmuz 2020, Cuma
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için iddiası!

Galatasaray için Ibrahim Amadou iddiası!

çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'da kiralık oyuncuların geleceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılılarla yola devam etmesi beklenmeyen Lemina'nın yerine sürpriz bir iddia geldi.

Sakatlıkları baş ağrıtan Mario Lemina'nın takımda kalması için hamle yapmayı düşünmeyen 'a ön libero iddiası geldi.

Fransız basını, bonservisi Sevilla'da olan 'nun sarı-kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediği belirtildi.

Bu sezon önce sonra da Leganes'te kiralık olarak oynayan Amadou'nun Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, 2018 yılında Lille'den ettiği yıldız futbolcu için 14.4 milyon Euro ödemişti. (Takvim)

  1. 24.07.2020
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