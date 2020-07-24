Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Yeni sezon öncesi transfer planlamasını yapmak üzere yönetimle bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 5 isimle yolların ayrılmasını istediği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
24 Temmuz 2020 Cuma 07:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Fatih Terim'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın yönetimden, Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü 5 isimle de yolları ayrılmasını istediği belirtildi. İşte o isimler...