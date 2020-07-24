Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Yeni sezon öncesi transfer planlamasını yapmak üzere yönetimle bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 5 isimle yolların ayrılmasını istediği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

24 Temmuz 2020 Cuma 07:58
Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Fatih Terim'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.

Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Tecrübeli teknik adamın yönetimden, Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Takvim'de yer alan habere göre Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü 5 isimle de yolları ayrılmasını istediği belirtildi. İşte o isimler...

Fatih Terim 5 ismin hemen satılmasını istedi!

Falcao

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA