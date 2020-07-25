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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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’a dönüyorum

Galatasaray’a dönüyorum

Sezon başında 'a katılıp bekleneni veremedikten sonra Ajax'a kiralanan 'den açıklaması geldi.

Sezon başında 'a katılıp bekleneni veremedikten sonra Ajax'a kiralanan 'den açıklaması geldi. Ülkesi 'da açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu, "Koronavirüs yüzünden ligi bitiremedik ve Ajax'ta kendimi gösteremedim. Şimdi her şeyi yeniden düzeltme zamanı. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağım" diye konuştu.
  1. 25.7.2020
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