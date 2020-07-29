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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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işbaşında

Boss işbaşında

Sakatlığı nedeniyle sezonun yer almayan , hazır girmek için var gücüyle çalışıyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonun yer almayan , hazır girmek için var gücüyle çalışıyor. Kongolu savunma oyuncusu, 12 Ağustos'taki toplanma gününe kadar form tutmak için kendisi için hazırlanan günlük idman programını uyguluyor. '' lakaplı Luyindama'nın adı son dönemde ile yakından anılıyor.
  1. 29.7.2020
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