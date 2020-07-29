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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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’nın gözü yönetimde

Mario Lemina’nın gözü yönetimde

Kiralık sözleşmesi sona eren , "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı. 'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için 'a geçti.

Kiralık sözleşmesi sona eren , "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı. 'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için 'a geçti. 'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
  1. 29.7.2020
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