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02 Ağustos 2020, Pazar
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Eski aşk alevlendi! 'dan ayrılan yıldıza kancası

Eski aşk alevlendi! Galatasaray'dan ayrılan yıldıza Olimpiakos kancası

Kısa süre önce ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kulübü Monaco'ya dönen 'da sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Nijeryalı yıldız için dev kulübün beklemede olduğu ve Fransızların, son kararının ardından atağa geçeceği duyuruldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon henüz sona ermemişken Monaco'nun talebi üzerine 'dan ayrılmak zorunda kalan hakkında Yunan basını önemli bir haberi kaleme aldı.

Sportdog.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Yunan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolves ile karşı karşıya gelecek olmasına rağmen bir yandan da trnasfer için kollarını sıvamış durumda.

Yeni kadro yapılandırma çalışmalarında mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu belirtilen 'un, daha önce de gündeminde olan Henry Onyekuru'ya rotasını çevirdiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN AYRILDIKTAN SONRA...
Yunan ekibinin Onyekuru kararı yeni değil ancak oyuncunun akıbeti, henüz Galatasaray'da forma giyerken yakından takip ediliyordu. Kırmızı beyazlı kulüp, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılışının ardından yeniden temaslara başladı.

MONACO'NUN KARARI BEKLENİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Olimpiakoslu yetkililer, Onyekuru'yu transfer etmek için şu anda beklemedeler. Monaco, gelecek sezon Onyekuru'yu büyük ölçüde kadroda düşünmüyor ve satacak ancak henüz bu fikir resmiyet kazanmış değil.

KADROYA ALINMAMIŞTI
Öte yandan Henry Onyekuru, Monaco'nun sezon öncesi yapağı Polonya kampına dahil edilmemişti.

  1. 02.08.2020
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