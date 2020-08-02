Eski aşk alevlendi! Galatasaray'dan ayrılan yıldıza Olimpiakos kancası
Kısa süre önce Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Nijeryalı yıldız için dev kulübün beklemede olduğu ve Fransızların, son kararının ardından atağa geçeceği duyuruldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon henüz sona ermemişken Monaco'nun talebi üzerine Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Henry Onyekuru hakkında Yunan basını önemli bir haberi kaleme aldı.
Sportdog.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Yunan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolves ile karşı karşıya gelecek olmasına rağmen bir yandan da trnasfer için kollarını sıvamış durumda.
Yeni kadro yapılandırma çalışmalarında mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu belirtilen Olimpiakos'un, daha önce de gündeminde olan Henry Onyekuru'ya rotasını çevirdiği ifade edildi.
GALATASARAY'DAN AYRILDIKTAN SONRA...
Yunan ekibinin Onyekuru kararı yeni değil ancak oyuncunun transfer akıbeti, henüz Galatasaray'da forma giyerken yakından takip ediliyordu. Kırmızı beyazlı kulüp, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılışının ardından yeniden temaslara başladı.
MONACO'NUN KARARI BEKLENİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Olimpiakoslu yetkililer, Onyekuru'yu transfer etmek için şu anda beklemedeler. Monaco, gelecek sezon Onyekuru'yu büyük ölçüde kadroda düşünmüyor ve satacak ancak henüz bu fikir resmiyet kazanmış değil.
KADROYA ALINMAMIŞTI
Öte yandan Henry Onyekuru, Monaco'nun sezon öncesi yapağı Polonya kampına dahil edilmemişti.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eski aşk alevlendi! Galatasaray'dan ayrılan yıldıza Olimpiakos kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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