Menajerinden flaş paylaşım! Galatasaray ve transfer...
Sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için harekete geçen Galatasaray şampiyon bir kadro kurma gayretinde. Yaşanan pandemi dönemi ve yeni yabancı kuralı sonrası maliyeti düşük ve gurbetçi oyuncuları gözüne kestiren Aslan'ın listesindeki bir ismin menajerinden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in tamamlanmasıyla transfer hareketliliğinin hız kazandığı bu günlerde, futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra menajerler de oldukça hareketli günler geçiriyor.
Çokça transfer söylentisinin ortada dolandığı bu günlerde Lukas Klostermann ve Max Kruse gibi yıldız isimlerin yanı sıra Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu, Eren Dinkci gibi gurbetçi futbolcuların da menajerlik görevini üstlenen Ersin Akan, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
İsmi özellikle Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılılarla anlaştığı yönünde iddialar ortaya atılan Kenan Karaman haberlerinin çıkması sonrası menajeri Akan'ın Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.
Bu paylaşım, görüşmelerin devam ettiği ve transferin sona yakın olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.
İşte o paylaşım...
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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