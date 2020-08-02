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02 Ağustos 2020, Pazar
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Menajerinden flaş paylaşım! ve ...

Menajerinden flaş paylaşım! Galatasaray ve transfer...

Sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için harekete geçen şampiyon bir kadro kurma gayretinde. Yaşanan pandemi dönemi ve yeni yabancı kuralı sonrası maliyeti düşük ve gurbetçi oyuncuları gözüne kestiren Aslan'ın listesindeki bir ismin menajerinden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

'in tamamlanmasıyla hareketliliğinin hız kazandığı bu günlerde, futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra menajerler de oldukça hareketli günler geçiriyor.

Çokça transfer söylentisinin ortada dolandığı bu günlerde Lukas Klostermann ve Max Kruse gibi yıldız isimlerin yanı sıra , , Ahmed Kutucu, Eren Dinkci gibi gurbetçi futbolcuların da menajerlik görevini üstlenen Ersin Akan, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İsmi özellikle ile anılan ve sarı-kırmızılılarla anlaştığı yönünde iddialar ortaya atılan Kenan Karaman haberlerinin çıkması sonrası menajeri Akan'ın Stadyumu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.

Bu paylaşım, görüşmelerin devam ettiği ve transferin sona yakın olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

İşte o paylaşım...

  1. 02.08.2020
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