Son dakika: Fenerbahçeli Zajc Olimpiakos'a transfer olacak mı? Yunan basını duyurdu!  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'den 'a olacak mı? Yunan basını duyurdu!

Fenerbahçe'den Olimpiakos'a transfer olacak mı? Yunan basını duyurdu!

'de son dakika haberi... Kısa süre önce Fenerbahçeli Zajc için Yunan ekibi 'un devreye girdiği iddia edilmiş, hatta bu hamle Yunan gazetelerinde manşetlere taşınmıştı. Fosonline.gr adlı internet sitesinin haberine göre sarı lacivertli yıldız için kötü haber geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezonun sona ermesiyle beraber satışı sonrasında para kazanmayı planladığı Sloven orta saha oyuncusu hakkında Yunan basını, önemli bir haberi kaleme aldı.

Kısa süre önce Yunan medyası, - Zajc transferini gazete manşetlerine taşımış ve kırmızı beyazlı kulübün, oyuncuyu istediğini ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zajc ile ilgili önemli bilgiler basına sızdı. Fosonline.gr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcu, daha önce de yazıldığı gibi menajerler aracılığı ile Olimpiakos'a önerilmişti.

Kırmızı beyazlılar, Zajc ile temaslarda bulunurken, Fenerbahçe'nin oyuncu için istediği miktarın yüksek bulunduğu aktarıldı.

TEKLİFİ REDDETTİ
Öte yandan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve sarı lacivertlilerin de oyuncuyu göndermek istediği doğrulanırken, Sloven yıldızın Olimpiakos'a olmayı reddettiği ifade edildi.

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Alınan bu kararın ardından Fenerbahçeli yetkililerin Zajc'ın transferi için başka kulüplerle sıkı temaslarda bulunduğu ve satışı bir an önce bitirmek istediği aktarıldı.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 02.08.2020 15:06
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