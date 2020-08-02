Fenerbahçe'den Olimpiakos'a transfer olacak mı? Yunan basını duyurdu!

Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesiyle beraber satışı sonrasında para kazanmayı planladığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc hakkında Yunan basını, önemli bir haberi kaleme aldı.

Kısa süre önce Yunan medyası, Olimpiakos - Zajc transferini gazete manşetlerine taşımış ve kırmızı beyazlı kulübün, oyuncuyu istediğini ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zajc ile ilgili önemli bilgiler basına sızdı. Fosonline.gr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcu, daha önce de yazıldığı gibi menajerler aracılığı ile Olimpiakos'a önerilmişti.

Kırmızı beyazlılar, Zajc ile temaslarda bulunurken, Fenerbahçe'nin oyuncu için istediği miktarın yüksek bulunduğu aktarıldı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve sarı lacivertlilerin de oyuncuyu göndermek istediği doğrulanırken, Sloven yıldızın Olimpiakos'a transfer olmayı reddettiği ifade edildi.

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Alınan bu kararın ardından Fenerbahçeli yetkililerin Zajc'ın transferi için başka kulüplerle sıkı temaslarda bulunduğu ve satışı bir an önce bitirmek istediği aktarıldı.