Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...

Galatasaray, 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean-Ricner Bellegarde transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Fransız basınında konu ile ilgili yer alan haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detayları konuşmaya başladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON

Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncunun menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.

Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.