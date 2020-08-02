Son dakika: Galatasaray transferi bitiriyor! Bellegarde'nin menajeri İstanbul'a... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...

'da son dakika haberi... Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle beraber orta sahada 2 eksiği bulunan Cimbom, kısa süre önce gündemine Jean-Ricner 'yi almıştı. Fransız kaynaklar konu ile ilgili yazdığı haberde oyuncunun menajerinin kısa süre içinde İstanbul'a geleceğini duyurdu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, 2020-21 sezonu için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean-Ricner transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Fransız basınında konu ile ilgili yer alan haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detayları konuşmaya başladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON
Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncunun menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.

Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 02.08.2020 14:19
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