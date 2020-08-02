Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle beraber orta sahada 2 eksiği bulunan Cimbom, kısa süre önce gündemine Jean-Ricner Bellegarde'yi almıştı. Fransız kaynaklar konu ile ilgili yazdığı haberde oyuncunun menajerinin kısa süre içinde İstanbul'a geleceğini duyurdu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray, 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean-Ricner Bellegarde transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Fransız basınında konu ile ilgili yer alan haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detayları konuşmaya başladı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON
Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncunun menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.
Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 02.08.2020 14:19
- Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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