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Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için forvet tercihini yaptı. TFF'nin aldığı kural doğrultusunda 2020-21 sezonunda sarı kırmızılıları yoğun bir fikstür beklerken, bu fikstüre ayak uydurabilecek genişlikte kadro kurulacak. Öte yandan Terim, daha önce yıldızının barışmadığı golcü futbolcuyu yeniden takıma monte edecek.
2 Ağustos 2020 Pazar 11:40
Güncelleme: 02.08.2020 11:44
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik heyet Mbaye Diagne ile ilgili kararını verdi.
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Teknik Direktör Fatih Terim'in geçen sezon istemediği ve Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Diagne bu sezon kadroda tutulacak.
Güçlü fiziği ve az sakatlanması nedeniyle yoğun fikstür için en ideal ismin Senegalli forvet olduğu dile getirildi.
Falcao'nun ilerleyen yaşı ve sakatlık riskinin bulunması nedeniyle ikinci forvetinin sağlam ve güçlü bir isim olmasını arzu eden Terim, geride bıraktığımız sezon kiralanan Andone'den sakatlıkları nedeniyle istenen katkıyı alamamıştı.
Yoğun fikstür göz önünde bulundurulduğunda Diagne'nin önemli katkıları olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, bu nedenle Senegalli forveti bu sene hiçbir yere bırakmayacak.