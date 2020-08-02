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Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için forvet tercihini yaptı. TFF'nin aldığı kural doğrultusunda 2020-21 sezonunda sarı kırmızılıları yoğun bir fikstür beklerken, bu fikstüre ayak uydurabilecek genişlikte kadro kurulacak. Öte yandan Terim, daha önce yıldızının barışmadığı golcü futbolcuyu yeniden takıma monte edecek.

2 Ağustos 2020 Pazar 11:40 Güncelleme: 02.08.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





