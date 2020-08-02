Fenerbahçe'de Gökhan Gönül transferi bitiyor! Son görüşme...

Fenerbahçe'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül, eski takımına dönüyor.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Beşiktaş ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi Kadıköy olacak.

SON GÖRÜŞME YAPILACAK VE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Gökhan Gönül ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.