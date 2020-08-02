Fenerbahçe'de Gökhan Gönül transferi bitiyor! Son görüşme...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son 6 yılda yaşanılan başarısızlıkları tekrarlamak istemezken, gelecek sezon başarılı ve tecrübeli bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak istiyor. Bu bağlamda Kanarya'nın, Gökhan Gönül transferinde son aşamaya geldiği dile getirildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül, eski takımına dönüyor.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Beşiktaş ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi Kadıköy olacak.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK VE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Gökhan Gönül ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 02.08.2020 11:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül transferi bitiyor! Son görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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