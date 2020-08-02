Son dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül transferi bitiyor! Son görüşme... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev transfer bitiyor! Son görüşme...

'de transferi bitiyor! Son görüşme...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül transferi bitiyor! Son görüşme...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son 6 yılda yaşanılan başarısızlıkları tekrarlamak istemezken, gelecek sezon başarılı ve tecrübeli bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak istiyor. Bu bağlamda Kanarya'nın, transferinde son aşamaya geldiği dile getirildi. İşte detaylar...

'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan , eski takımına dönüyor.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Beşiktaş ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi Kadıköy olacak.

SON GÖRÜŞME YAPILACAK VE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Gökhan Gönül ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 02.08.2020 11:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül transferi bitiyor! Son görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA