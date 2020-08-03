Hulk'un önceliği para değil!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Hulk'u gündemine almıştı. Brezilyalı yıldız, “En çok parayı kim verirse, o kulübe gideceğim diye bir şey yok. Teklifleri bir bütün olarak değerlendiriyorum” dedi
Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı Hulk, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki yıldız, "Aralık'ta serbest olacağım. Kulübümle yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanırken, "Çok sayıda teklif olduğundan henüz hiçbir takımla anlaşmadım. En çok parayı kim verirse, o kulübe gideceğim diye bir şey yok. Bir bütün olarak değerlendiriyorum" diye konuştu. F.Bahçe'nin ünlü oyuncu için şansını zorlaması bekleniyor. Hulk daha önce Türkiye'den de teklif aldığını söylemişti.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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