Fenerbahçe'den Hulk bombası! Yeşil ışık yaktı
Hayal kırıklığıyla geçen 2 yılın ardından gelecek sezon tek hedefi 'şampiyonluk' olarak belirleyen Fenerbahçe, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere. Sarı-lacivertlilerin, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile masaya oturduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Gelecek sezon hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen Fenerbahçe, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere. Gözünü iyice karartan Başkan Ali Koç, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile masaya oturdu. İsmi Galatasaray ile de anılan 34 yaşındaki Brezilyalı forvet'le uzun bir görüşme yapan Koç'un bu transferi bitirmek için büyük mesafe kat ettiği belirtiliyor.
FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR
Çin kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Hulk, geçen hafta "Türkiye'den teklif aldım" diyerek yeşil ışığı yakmıştı. 2016 yılından beri kariyerini Çin'de sürdüren sambacının sosyal medyada Fenerbahçe'yi takip etmesi de dikkat çekiyor. Shanghai SIPG ile 126 maça çıkan dünyaca ünlü süper yıldız, rakip fileleri 69 kez sarsarken, 53 de gol attı. Başkan Ali Koç ile Hulk'un yeniden görüşeceği dile getiriliyor.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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