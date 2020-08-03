Jamal Lowe için 500 bin Sterlin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Jamal Lowe için 500 bin Sterlin

için 500 bin Sterlin

Jamal Lowe için 500 bin Sterlin

Bu sezondan umduğunu bulamayan 'de yeni sezon için transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. basınında Championship'den düşen Wigan'a Jamal Love için sarı-lacivertlilerin 500 bin Sterlin teklifte bulunduğunu yazdı.

The Portsmouth News, 'nin Championship'ten düşen Wigan'a için 500 bin sterlin teklif ettiğini yazdı. Will Rooney imzalı haberde sarılacivertlilerin 26 yaşındaki kanat oyuncusu için yaptığı bu önerinin ekibini şok ettiği de kaydedildi. Zira Wigan sadece 1 yıl önce Lowe için Portsmouth'a 2.5 milyon sterlin ödemişti.

  1. 3.8.2020
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