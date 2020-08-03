The Portsmouth News, Fenerbahçe'nin Championship'ten düşen Wigan'a Jamal Lowe için 500 bin sterlin teklif ettiğini yazdı. Will Rooney imzalı haberde sarılacivertlilerin 26 yaşındaki kanat oyuncusu için yaptığı bu önerinin İngiliz ekibini şok ettiği de kaydedildi. Zira Wigan sadece 1 yıl önce Lowe için Portsmouth'a 2.5 milyon sterlin ödemişti.