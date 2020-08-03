Jamal Lowe için 500 bin Sterlin
Bu sezondan umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. İngiliz basınında Championship'den düşen Wigan'a Jamal Love için sarı-lacivertlilerin 500 bin Sterlin teklifte bulunduğunu yazdı.
The Portsmouth News, Fenerbahçe'nin Championship'ten düşen Wigan'a Jamal Lowe için 500 bin sterlin teklif ettiğini yazdı. Will Rooney imzalı haberde sarılacivertlilerin 26 yaşındaki kanat oyuncusu için yaptığı bu önerinin İngiliz ekibini şok ettiği de kaydedildi. Zira Wigan sadece 1 yıl önce Lowe için Portsmouth'a 2.5 milyon sterlin ödemişti.
- 3.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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