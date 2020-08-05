Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! 4 yıllık anlaşma - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'de! 4 yıllık anlaşma

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! 4 yıllık anlaşma

Teknik direktörlük koltuğuna 'u getiren 'den hamleleri de gelmeye başladı. Sarı-lacivertliler 'dan ayrılan ile 4 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren , 'in flaş takımı 'da iyi bir sezonu geride bırakan 'ı kadrosuna kattı. BeIN Sports'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

ile girdiği Mert Hakan yarışını kazanan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forması ile çıktığı 32 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, , Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 20:28
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