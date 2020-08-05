Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de! 4 yıllık anlaşma
Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'den transfer hamleleri de gelmeye başladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşma sağladı.
Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in flaş takımı Sivasspor'da iyi bir sezonu geride bırakan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. BeIN Sports'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray ile girdiği Mert Hakan yarışını kazanan Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Sivasspor forması ile çıktığı 32 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.
Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 20:28
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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