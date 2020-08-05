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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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için en ciddisi Lazio

Muriqi için en ciddisi Lazio

Vedat  için girişimler sürüyor. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı için Tottenham ve Leicester City de devrede.

Vedat için girişimler sürüyor. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı için Tottenham ve Leicester City de devrede. Lazio'nun transfer listesinde ilk sırasında yer alan sarılacivertli oyuncu konusunda menajeri Haluk Canatar da teklif aldıklarını doğrulamıştı.

  1. 5.8.2020
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