Muriqi için en ciddisi Lazio
Vedat Muriqi için girişimler sürüyor. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı için Tottenham ve Leicester City de devrede.
Vedat Muriqi için girişimler sürüyor. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı için Tottenham ve Leicester City de devrede. Lazio'nun transfer listesinde ilk sırasında yer alan sarılacivertli oyuncu konusunda menajeri Haluk Canatar da teklif aldıklarını doğrulamıştı.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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