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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!

'de dönemi başlıyor. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına getirildiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon 'un başında kulüp tarihine geçen Bulut, artık Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele verecek.

Uzun süredir arayışlarını sürdüren , isminde karar kıldı. Geçtimiz sezon Aytemiz ile başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki çalıştırıcı, finalinin ardından ekibinden ayrılmıştı. Fenerbahçe için 'a gelen Erol Bulut, yapılan son görüşmelerin de olumlu geçmesinin ardından sarı-lacivertli takımın yeni oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" ifadeleri yer aldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ!
Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

A Takımı teknik direktörlüğü için Erol Bulut ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu'ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.

Yuvana hoş geldin Erol Bulut.

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 20:22
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