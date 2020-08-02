Fenerbahçe'den Caulker ve Juan Jesus atağı

F.Bahçe'de operasyon devam ediyor. Yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan Juan Jesus ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti. Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun Kaan Ayhan'da olumlu sonuç alamamasının ardından Fenerbahçe, bu ikili için temaslara başladı.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

KiralıK yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen, Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, öncelikle savunma hattına takviye yapacak. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor. İki oyuncunun kulüpleriyle birer yıllık sözleşmeleri bulunurken, Fenerbahçe, bir miktar para ve takasla iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.