Fenerbahçe'den Caulker ve Juan Jesus atağı
İki sezondur savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Alanya’nın stoperi Caulker ile Roma'nın savunmacısı Juan Jesus'a göz dikti. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızın transferi için temaslara başladığı öğrenildi.
F.Bahçe'de operasyon devam ediyor. Yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan Juan Jesus ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti. Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun Kaan Ayhan'da olumlu sonuç alamamasının ardından Fenerbahçe, bu ikili için temaslara başladı.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
KiralıK yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen, Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, öncelikle savunma hattına takviye yapacak. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor. İki oyuncunun kulüpleriyle birer yıllık sözleşmeleri bulunurken, Fenerbahçe, bir miktar para ve takasla iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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