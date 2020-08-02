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02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe duvar örecek! Savunmaya müthiş ikili

'den Caulker ve atağı

Fenerbahçe'den Caulker ve Juan Jesus atağı

İki sezondur savunmada sıkıntı yaşayan , Alanya’nın stoperi Caulker ile Roma'nın savunmacısı 'a göz dikti. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızın transferi için temaslara başladığı öğrenildi.

F.Bahçe'de operasyon devam ediyor. öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti. Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun 'da olumlu sonuç alamamasının ardından , bu ikili için temaslara başladı.

ŞARTLAR ZORLANIYOR
KiralıK yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen, Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, öncelikle savunma hattına takviye yapacak. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor. İki oyuncunun kulüpleriyle birer yıllık sözleşmeleri bulunurken, Fenerbahçe, bir miktar para ve takasla iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

  1. 2.8.2020
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