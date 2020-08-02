Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...

TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak "Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır" demişti.