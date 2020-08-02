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Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, kısa süre içerisinde Türkiye'de sürdürdüğü operasyonda belirlediği isimlere imza attırmak isterken, elindeki oyuncuları takas formülüyle göndermeyi planlıyor. Sarı lacivertli kurmaylar bu bağlamda 4 transferi noktalamanın planlarını yaparken, kadroda değerlendirilmeyen oyuncularla yollarını ayıracak. İşte detaylar...
2 Ağustos 2020 Pazar 09:53
Güncelleme: 02.08.2020 09:53
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Erol Bulut beraberinde getireceği isimlere karar verirken, gözden çıkarılan isimler de belli oldu.
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EROL BULUT BEKLENİYOR Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut'u bekliyor...
TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI Her ne kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmese de ismi sarı lacivertlilerle anılan başarılı teknik adam, Alanyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili olarak "Birkaç gün içinde gerekli açıklama yapılır" demişti.
ARTIK İMZA AN MESELESİ Tarihinin en başarılı sezonunu yaşattığı Alanyaspor'la yollarını ayıran Bulut'un bayram sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
LİSTESİ HAZIR Tecrübeli teknik adamın transfer listesinin de hazır olduğu ve yeni isimlerle camiaya yeni bir soluk getirmek istediği belirtildi.