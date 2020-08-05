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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Zajc’ta 2 İtalyan devrede

Zajc’ta 2 İtalyan devrede

Empoli'den edilen ve beklenen verimi sahaya yansıtamayan 'a, Serie A takımları Bologna ve 'nın ilgisi olduğu iddia edildi.

Empoli'den edilen ve beklenen verimi sahaya yansıtamayan 'a, Serie A takımları Bologna ve 'nın ilgisi olduğu iddia edildi. İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği için Sloven futbolcuyu radarına aldığı belirtildi.

  1. 5.8.2020
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