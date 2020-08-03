Zajc pahalı geldi!

Gözden çıkarılan Miha Zajc'a Olympiakos talip olmuştu. Komşu'dan Fosonline.gr adlı internet sitesi, menajerler aracılığı ile önerilen Sloven orta sahanın Olympiakos'a pahalı geldiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlıların, Zajc ile temaslarda bulunduğu ancak F.Bahçe'nin oyuncu için istediği miktarın yüksek bulunduğu aktarıldı. Zajc'ın da Fenerbahçe'den ayrılmak istese de Olympiakos'a transfer olmayı reddettiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yetkililerin Zajc'ın transferi için başka kulüplerle temasa geçtiği dile getirildi.